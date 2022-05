MotoGp, Gp Italia: Ducati e Aprilia protagoniste nelle libere 3, Bagnaia davanti a Espargaro

SCARPERIA - E' di Pecco Bagnaia il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il pilota della Ducati, con il crono di 1:45.393, sul circuito del Mugello precede l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati del team VR46 di Luca Marini. Il team di Valentino Rossi porta in quinta posizione anche Marco Bezzecchi, che si piazza subito dietro a Johann Zarco. Sesto tempo per Enea Bastianini, protagonista di una caduta senza conseguenze nel finale di sessione. Scivolone più brusco, invece, per Bagnaia, che nella prima parte delle FP3 distrugge la moto contro le barriere, tornando rapidamente ai box per salire in sella alla seconda GP22.