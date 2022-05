MotoGp, Dovizioso: "Ritiro? In questo momento potrei dire sì"

SCARPERIA - Andrea Dovizioso ha mostrato tutta la sua delusione dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. La delusione per gli scarsi risultati raggiunti fin qui con il team RNF potrebbero aumentare le possibilità di un suo addio al Motomondiale."Ritiro? In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo - ha detto -. Mi aspettavo di più. La moto è favolosa, ma con la carenza di aderenza faccio fatica, il motivo lo conosciamo e non c'è altro modo per andare forte. In caso di maltempo non siamo mai stati competitivi, ma ci adegueremo e proveremo a portare a casa il massimo".