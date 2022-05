MotoGP: messaggio di pace un po’ hippie del Team Gresini al Mugello

Sostituire Valentino Rossi. Impossibile, ovviamente. Non a caso per il ritiro simbolico ma importante del suo mitico numero di gara, il 46 giallo che non potrà più essere utilizzato nel Motomondiale, è stato scelto il Mugello. Che l'ha potuto riabbracciare. Ma la MotoGP e ancora più l’Italia della MotoGP, mai così forte da tanti anni (anche per merito di Valentino e della sua VR46 Academy), vanno avanti e guardano avanti. Così perfino la tradizione del casco speciale, così atteso e allo stesso tempo sorprendente grazie alle trovate di Rossi e Aldo Drudi, ha trovato una continuazione in Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, i due candidati principali a raccoglierne l’eredità. Con la Ducati.

Il sabato del GP d’Italia s’è aperto con le GP21 (anche Fabio Di Giannantonio) del Team Gresini (Nadia, la moglie dell’indimenticato Fausto, sta facendo un grande lavoro anche su questo fronte) in pista con una livrea speciale e molto significativa, un messaggio di pace molto in quest’epoca di guerra e crisi. "We fight on track, we stand for peace”: combattiamo in pista, ma sosteniamo la pace il titolo della creazione di Drudi, una coloratissima carena con tutti i simboli della cultura hippie, a partire da quello della pace. Arcobaleni e fiori nel tempio dei motori e del frastuono.