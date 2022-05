MotoGp, Di Giannantonio: "Che spettacolo la pole con la Ducati al Mugello"

SCARPERIA - Fabio Di Giannatonio ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia , valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il rookie del team Gresini ha parlato con grande emozione dopo il risultato ottenuto nella qualifica al Mugello, la prima della carriera in classe regina: "La mia pole position? Sto iniziando a capirci qualcosa solo adesso , in pista ero solo concentrato a spingere con quella pioggia e ho chiuso gli occhi - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Mi sono detto che bisognava crederci e ho fatto un gran giro. Che spettacolo la pole al Mugello con la Ducati e con questi tifosi ".

Il commento di Bezzecchi e Marini

Secondo tempo in qualifica, invece, per Marco Bezzecchi: "Oggi ho goduto come una bestia, sono davvero contento e abbiamo fatto un bel lavoro - ha detto sempre a Sky Sport -. Siamo soddisfatti, adesso speriamo in un tempo decente domani, mi piacerebbe correre sull'asciutto". Terzo, invece, Luca Marini, che chiuderà la prima fila nella griglia di partenza della gara: "Ho cercato di fare i primi giri con calma per prendere il ritmo, è stato bello e mi sono divertito, anche se ho avuto un po' di paura - ha affermato -. Emozionante e grandissimo risultato per le Ducati, che ogni anno fanno un lavoro incredibile. Ora dobbiamo lavorare ancora sulla moto, devo trovare due-tre decimi sul passo gara".