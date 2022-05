Moto2: Pedro Acosta vince al Mugello, cade Vietti

SCARPERIA - E' Pedro Acosta a vincere il Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 Moto2. Il giovane spagnolo domina la gara sul circuito del Mugello, chiudendo con un vantaggio enorme sulla Kalex di Joe Roberts e su Ai Ogura, che grazie al podio di oggi aggancia Celestino Vietti in testa alla classifica piloti. L'italiano, infatti, è protagonista di una caduta che porta allo zero nella casella dei punti. Tony Arbolino chiude al quarto posto ed è l'unico italiano presente in top ten nella gara di casa.