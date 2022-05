MotoGp, Bagnaia: "Ho urlato troppo. Vincere al Mugello è bellissimo"

SCARPERIA - Pecco Bagnaia festeggia il successo nel Gran Premio d'Italia , valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il ducatista, risalito al vertice dopo una partenza che lo aveva portato all'ottavo posto, avanza così in classifica piloti dove ora occupa la quarta posizione. " Ho perso la voce - ha detto -, ho urlato troppo ed è incredibile aver vinto . Voglio ringraziare la squadra, abbiamo lavorato duramente. La scorsa settimana eravamo forti ma siamo stati sfortunati. Non è stata la mia miglior partenza, sono felice di aver vinto davanti ai miei tifosi ".

La gioia di Bagnaia

Bagnaia è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Era dura oggi perché il grip era poco. Non mi sono fidato a partire con la gomma dura davanti ed è stata una scelta conservativa, ma che mi ha portato a fine gara. Stavo spingendo molto, anche se la partenza non è stata positiva. Sono riuscito a superare subito Bezzecchi, immaginavo che anche gli altri sarebbero stati in difficoltà con il grip. Peccato che non ci sia stata l’invasione dei tifosi, vincere al Mugello è bellissimo".