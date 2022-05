MotoGP: Bagnaia solista rosso, che spettacolo al Mugello

INVIATO A SCARPERIA - "Incredibile, ho perso la voce tanto ho urlato". Pecco Bagnaia conferma il pronostico e cancella in un colpo i brutti ricordi di un anno fa, quando si stese con il cuore affranto per la morte di Dupasquier ricordata in griglia subito prima del via, e dell’ultimo GP in Francia, quando ha buttato via una vittoria o comunque un gran risultato con un altro errore. Stavolta il torinese, nonostante una partenza non eccellente, riesce a trasformare in realtà i piani fatti sulla carta: passare presto in testa e aprire un gap per andare a vincere. Da solista delle Frecce Tricolori, come s’era messo sul casco speciale per il Mugello. Così Bagnaia riporta la Ducati sul grandino più alto del podio al Mugello, dove la rossa nelle ultime cinque occasioni non c’era stata soltanto l’anno scorso, quando vinse Fabio Quartararo con la Yamaha.