Ducati, Domenicali: "Bagnaia elegante come il Pinturicchio"

ROMA - Pecco Bagnaia come Pinturicchio? Parola di Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, che elogia così il vincitore del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGp. Ai microfoni di "Sky Sport" il numero uno dell'azienda italiana ha infatti detto: "Pecco è il Punturicchio. Ha un'eleganza sulla moto straordinaria. Prima della Casanova Savelli tutti tirano la moto, mentre lui si rimette in posizione armoniosamente. Quando poi Pecco è efficace di divertiamo ancora di più". Complimento speciale per Bagnaia, che - da tifoso della Juventus - sicuramente ha esultato per i gol di Alessandro Del Piero, Pinturicchio per l'Avvocato Gianni Agnelli. Un parallelismo con il pittore rinascimentale Bernardino di Betto Betti ricordato ancora oggi