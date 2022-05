MotoGp, Marquez: "Avrei potuto non correre, ma volevo aiutare la Honda"

ROMA - "Per me è stato un fine settimana complicato. Questa pista già mi riesce difficile e concentrarsi non è stato facile. Venerdì ho ricevuto la notizia e sono emersi i miei dubbi se continuare il weekend. Se la comunicazione me l'avessero data mercoledì o giovedì non sarei venuto. Poi ho scelto di andare fino in fondo per aiutare il team". Così Marc Marquez ai microfoni di "Sky Sport" dopo il Gran Premio d'Italia, vinto da Pecco Bagnaia su Ducati. L'otto volte campione del mondo però è all'ennesimo bivio della sua carriera e deve volare negli Stati Uniti per risolvere chiururgicamente il problema all'avambraccio.