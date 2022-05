MotoGp, Espargaro: "Volevo la vittoria, poi ho parlato con Rivola"

ROMA - La MotoGp 2022 di Aleix Espargaro non ha precendenti. Al Gran Premio d'Italia il pilota catalano ha collezionato il suo quarto podio consecutivo, il quinto stagionale e ora è a 114 punti in classifica piloti: mai così tanti per lui che nel 2021 ne ha raccolti 120 in totale. Lo spagnolo però voleva di più per questo Mugello: "Sono contento - ha detto Espargaro ai microfoni di "Sky Sport" - ma non pensavo al campionato oggi. Abbiamo fatto un weekend impressionante. Prima il rinnovo, poi l'annuncio di Razali. Ho parlato con Massimo (Rivola, ad di Aprilia, ndr) e gli ho detto che volevo la vittoria".