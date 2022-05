MotoGp, al Mugello vola la Ducati di Martin: nuovo record a 363,6 km/h

ROMA - Solo un tredicesimo posto per Jorge Martin al Gran Premio d'Italia . Una prestazione opaca per il pilota della Pramac, motorizzato Ducati, che cerca ancora la giusta andatura con la sua GP22. Tuttavia, il pilota spagnolo è comunque riuscito a lasciare il segno a Scarperia aggiornando il record della velocità massima mai registrata in MotoGp . Il classe 1998 è infatti transitato sul rettilineo del circuito toscano sui 363,6 km/h , cancellando il precedente primato di Johann Zarco (sempre pilota Pramac) fatto segnare nelle FP4 del Qatar lo scorso anno pari a 362,4 km/h.

Le difficoltà di Martin

Come anticipato, però, Martin non riesce ancora a ingranare con la moto nuova. Il madrileno dopo il Gran Premio al Mugello ha infatti detto: "Non c'è ancora una buona base di partenza da usare su tutti i circuiti, con questa carena e con il nuovo motore non trovo grip al posteriore. Sinora è stata un'annata difficile per noi. Spesso provo a montare il setting di Miller o di Bagnaia. Ma non mi sono trovato bene con questo motore sin dal primo giorno: questa è la verità".