MotoGp, Espargaro: "Momento difficile per Honda. I tifosi mi daranno una spinta in più"

ROMA - Il Gran Premio di Catalogna si avvicina e per Pol Espargaro è l'appuntamento di casa. Il pilota di Granollers, con Marc Marquez ancora costretto a fermarsi, sta attraversando un periodo non particolarmente felice, anche a livello di prestazioni personali. “So che i tifosi di casa mi daranno una spinta in più questo fine settimana. Dopo gare difficili, questo è proprio ciò di cui ho bisogno per riportarci dove dovremmo essere. Sono motivato e concentrato e dalle libere 1 lavoreremo per centrare i nostri obiettivi. Anche i test di lunedì saranno importanti”, ha affermato il catalano.