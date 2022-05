MotoGp, Oliveira: "Ho detto no a Tech3, sto considerando altre opzioni"

ROMA - " Voglio la mia sella nel team ufficiale, ho già detto al team di non volere un posto in Tech3 ". Così Miguel Oliveira che con queste parole si sgancia dalla KTM e si mette in quota per il mercato per la prossima MotoGp . Il pilota portoghese, quattro vittorie in altrettante stagioni in classe regina, ha così rifiutato un posto nel team satellite della scuderia austriaca Tech3 e apre alla possibilità di cambiare colori per il 2023.

Mercato piloti: le prospettive

E così anche Oliveira entra nella lista di quei piloti in bilico per l'anno prossimo. Con Jorge Martin ed Enea Bastianini a contendersi una sella nella Ducati ufficiale, Joan Mir e Alex Rins orfani dall'anno prossimo di Suzuki e l'incertezza in casa Honda, la carne al fuoco per il mercato piloti 2022 è infatti tanta. Nel frattempo, per Oliveira sembra ormai difficile la riconferma nel team ufficiale: "Non è possibile rimanere in KTM ufficiale e perciò altre opzioni sono al momento sul tavolo e per ora non ho nient'altro da dichiarare", ha chiosato netto il pilota di Almada.