MotoGp, Marini: "L'obiettivo è continuare a far bene anche a Barcellona"

ROMA - Luca Marini e Marco Bezzecchi hanno un obiettivo: quello di far sì che il Mugello non sia solo un episodio isolato . Anche per il Gran Premio di Catalogna , infatti, i due piloti della VR46 vogliono essere protagonisti tra i primi della classe. "Dopo il GP di casa - ha affermato il fratello di Valentino Rossi - l’obiettivo è ripartire allo stesso livello anche se sappiamo che non sarà facile . Sarà cruciale partire bene dalle prime libere il venerdì e poi cercare di ricucire il gap. Mi piacerebbe ritrovare subito le stesse sensazioni con cui ho chiuso domenica scorsa. Barcellona e Mugello si somigliano . Ci saranno tanti avversari forti, ma non molliamo e sfruttiamo al massimo anche la giornata di lunedì di test".

Bezzecchi verso Barcellona

Anche da parte di Bezzecchi c'è la volontà di dare costanza alle prestazioni positive del Mugello e Barcellona sembra la pista giusta per riprendere il discorso interrotto in Toscana: "Arriviamo da un weekend molto positivo e torniamo in pista per fare un altro step in avanti. Barcellona e Mugello hanno tanti punti e caratteristiche in comune: un lungo rettilineo e cambi di direzione. La pista mi piace molto e c’è notoriamente poco grip. In queste condizioni ques'anno mi sono sempre adattato bene e il feeling con la moto è stato immediato", ha detto, concludendo, il 23enne romagnolo.