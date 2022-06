MotoGp, Quartararo: "A Barcellona per sperare nella vittoria"

ROMA - Fabio Quartararo cerca il trionfo nel Gran Premio di Catalogna, dopo la seconda piazza al Mugello. Il leader e campione del mondo in carica della MotoGp è forte della sua Yamaha ed è positivo per questo weekend: "Non vedo l'ora di correre in Catalogna. Abbiamo lasciato il Mugello in una forma migliore del previsto, quindi questo significa che abbiamo un buon potenziale questo fine settimana. Mi piace Montmeló. Di solito è un buon circuito per me, quindi cercheremo di ottenere di nuovo il podio e forse anche una vittoria".