MotoGp, Nieto: "Importante che Marini e Bezzecchi rimangano"

ROMA - "La speranza è che i nostri piloti restino con noi in MotoGp anche per il 2023. È importante fare gruppo e la squadra si va consolidando. E per i piloti questa è una delle cose più importanti. Nella mia visione cambiare piloti ogni anno non è una cosa positiva". Così ai canali ufficiali della MotoGp, Pablo Nieto, team manager della scuderia VR46 Racing Team, che vuole schierare ancora in pista per il 2023 Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi rookie in classe regina in questa stagione. "Minimo - aggiunge Nieto - bisogna rimanere con lo stesso staff per due o tre anni".