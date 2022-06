MotoGp, Espargaro: "Felice per Vinales, qui meno feeling che in Argentina"

ROMA - Aleix Espargaro e Maverick Vinales fanno la voce grossa in questo pomeriggio del Gran Premio di Catalogna e i due piloti Aprilia, ai microfoni di "Sky Sport", si godono l'uno-due nelle prove libere 2: "Qui come in Argentina? Magari! - ha risposto il "Capitano" di Noale. È molto più difficile. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti. Abbiamo provato le tre gomme e analizzeremo il tutto questa sera. Vinales? Non mi ha sorpreso, deve solo trovare la costanza. Questo casco speciale mi dà tanta energia. Avere qui mia figlia significa molto. Quattro anni fa Mia (sua figlia, ndr) ha avuto un problema al cuore e l'hanno operata due volte. Con questo casco ho voluto rendere omaggio ai dottori che hanno curato mia figlia".