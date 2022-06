MotoGp: al Montmelò è pole di Aleix Espargaro, Bagnaia secondo

MONTMELO – E' di Aleix Espargaro la pole position nel Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia partirà davanti a tutti sul circuito del Montmelò grazie ad un ottimo giro in qualifica. In prima fila con lui si piazzano la Ducati di Pecco Bagnaia e la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo. C’è un po’ d’Italia anche in seconda fila, con Fabio Di Giannantonio che partirà quinto, tra Zarco e Martin. In Top 10 anche Luca Marini, che condividerà la terza fila con gli spagnoli Vinales e Mir. Beffati infine Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, i quali hanno mancato l’accesso al Q2 per una questione di millesimi e scatteranno rispettivamente dalla 13esima e 14esima posizione.