MotoGp, Aleix Espargaro poleman a Barcellona: "Sono contento, ringrazio l'Aprilia"

MONTMELO - Sarà Aleix Espargaro a partire davanti a tutti nel Gp di Catalogna, nono appuntamento stagionale di MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia è stato il più veloce di tutti in qualifica e si è assicurato la pole position, precedendo Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. "Sapevo che oggi era il mio momento e volevo sfruttarlo al massimo. E' stata dura, ma abbiamo chiuso bene il giro. Ringrazio l'Aprilia per l'ottimo lavoro svolto - ha dichiarato - Sono davvero contento per questa pole. Inoltre mi fa piacere gareggiare con Fabio ed essere al suo livello". Aleix Espargaro, il quale aveva già dominato le libere 3, domani proverà ad andare a caccia di punti per ricucire il gap con Quartararo in classifica generale.