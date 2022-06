MotoGp, Gp Catalogna. Prima fila per Quartararo: "Possiamo fare una buona gara"

MONTMELO - Il leader del mondiale di MotoGp 2022, Fabio Quartararo, scatterà dalla terza casella in occasione del Gp di Catalogna, nono appuntamento stagionale. Il francese si è confermato nelle posizioni di vertice, arrendendosi solamente ad Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia, con cui condividerà la prima fila. "Su questa pista facciamo fatica con la moto, tuttavia non siamo messi male con la gomma media vecchia. Sono felice e credo che domani potremo fare una buona gara, ma dipenderà dal passo - ha detto il Diablo, che poi ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Per la prima fila avrei firmato, ma a dir la verità anche per la seconda. Rispetto al disastro di ieri, oggi abbiamo avuto un buon passo sin dal mattino. Il merito è sia delle modifiche nel setting che del miglioramento della pista". Il pilota Yamaha ha quindi consluso: "Felice? Non potrei non esserlo, faccio il lavoro che mi piace e la mia vita va perfettamente".