Moto2, Gp Catalogna: vince Celestino Vietti davanti a Canet

MONTMELO - E' Celestino Vietti a vincere il Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota italiano del team VR46, sul circuito di Barcellona, ha la meglio su Aron Canet in una battaglia nel giro finale che lo vede operare il sorpasso decisivo dopo metà pista. Un successo che permette a Vietti di tornare primo in solitaria in classifica piloti, staccando Ai Ogura. Sul podio ci va anche Augusto Fernandez, che si prende il terzo posto davanti a Jake Dixon, mentre Marcel Schrotter è quinto