MotoGp, Gp Catalogna: Nakagami tocca Bagnaia e Rins, i tre piloti costretti al ritiro

MONTMELO - Tre piloti sono costretti al ritiro dopo pochi metri nel Gran Premio di Catalogna, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Pecco Bagnaia, partito dalla prima fila in griglia sul circuito di Barcellona, viene a contatto con Takaaki Nakagami, che scivola a terra e tocca anche Alex Rins, in un episodio ancora da analizzare con precisione: il pilota della Ducati, assieme ai due colleghi, finisce fuori pista ed è costretto a un ritiro che pesa tantissimo in ottica campionato.