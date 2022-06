MotoGp: Quartararo vince il Gp di Catalogna, fuori Bagnaia e Bastianini

MONTMELO - Non è mai in discussione la vittoria di Fabio Quartararo nel Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese, dopo una grande partenza, va subito in fuga e vince con ampio margine sul circuito di Barcellona. Secondo posto per Jorge Martin, sul podio assieme al compagno di squadra Johann Zarco. Quarto Joan Mir, mentre Aleix Espargaro crolla in quinta posizione nel finale dopo un clamoroso errore. Subito fuori alla prima curva Pecco Bagnaia, che viene a contatto con Takaaki Nakagami il quale tira giù il ducatista e Alex Rins, costringendo tutti e tre al ritiro. Fuori anche Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.