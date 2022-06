MotoGp: che errore di Espargaro, rallenta a un giro dalla fine e perde il podio

MONTMELO - Finale nero per Aleix Espargaro nel Gran Premio di Catalogna, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota di Aprilia, in seconda posizione a un solo giro dal termine, ha rallentano dopo aver passato per la penultima volta il traguardo, convincendosi che la gara fosse già finita. Lo spagnolo ha infatti alzato il braccio quasi a voler salutare ed esultare per un ottimo piazzamento, non accorgendosi però che la gara era ancora in corso.