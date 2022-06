MotoGp, Aleix Espargaro deluso: "Chiedo scusa ad Aprilia, è colpa mia"

MONTMELO - Aleix Espargaro ha commentato l'errore che gli è costato il podio al Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota catalano ha rallentato all'inizio dell'ultimo giro, convinto di aver già finito la gara, venendo superato da tre piloti e chiudendo in quinta posizione. "Sono ancora molto giù - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Mi dispiace molto per quello che è accaduto, chiedo scusa all’Aprilia. E’ stato un errore inaccettabile, non ho visto bene la mia lavagna. Mi dispiace molto, son solo nove punti ma oggi era una seconda posizione in casa e sono molto triste".