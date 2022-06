MotoGp, Martin secondo a Barcellona: "Stagione difficile e lunga"

MONTMELO - Jorge Martin ha parlato dopo il secondo posto nel Gran Premio di Catalogna , valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota spagnolo ha guadagnato la seconda piazza dopo l'errore di Aleix Espargaro all'ultimo giro. " E’ stata una stagione difficile e lunga - ha detto Martin, che domani verrà operato alla mano destra -. Nelle ultime gare sono andato male ma sapevo di essere sempre lo stesso Martinator. Oggi avevo passo, ma ero dietro ad Aleix Espargaro e faticavo nel tentativo di superarlo . Grazie a tutti i tifosi sugli spalti, alla prossima".

Il commento di Zarco

Anche Johann Zarco, terzo al traguardo, ha parlato dopo la gara: "Incredibile l’errore di Espargaro alla fine, sono grato di aver preso un podio in quella situazione. Inizialmente ho pensato ad un problema meccanico, ma poi ho capito che stava festeggiando. Mi sono detto 'Vai e prenditi questo podio'. Fin dalla partenza sono andato bene, mentre nel finale sono riuscito a recuperare posizioni ed a superare Aleix. Martin andava forte e io cercavo di arrivare dietro di lui. Facevo il possibile per prendermi un vantaggio alla fine, ma è stato frustrante perché mi mancava velocità. Non ho avuto il vantaggio sperato dalle gomme dure, ma ho fatto bene a continuare a spingere".