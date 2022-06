MotoGp, Bastianini: "Per me sfortuna da sabato, ieri qualcosa non funzionava"

ROMA - Una giornata sfortunata per i piloti del team Gresini nel nono appuntamento dellaMotoGpal Gran Premio di Catalogna. Per Enea Bastianini questo è il secondo zero di fila e Fabio Quartararo prende il largo in classifica piloti. "Se al Mugello avevo commesso io un errore e ci poteva stare, questo weekend è stato sfortunato fin da ieri, in cui ho mancato l'accesso al Q2 per qualche millesimo - ha detto Bastianini ai microfoni di Sky Sport -. Stamattina c'era un bel feeling con la pista, ma in gara nuovamente qualcosa non andava. Mi sono detto di aspettare il drop delle gomme, invece sono caduto".