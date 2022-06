MotoGp, Rins: "Ho una frattura al polso, deve cambiare qualcosa"

ROMA - “ Sfortunatamente il polso si è fratturato e quindi riposare per un po’ . La speranza è che Nakagami stia bene e che l'episodio di oggi cambi all'istante qualcosa nel nostro sport. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi di sostegno". Così il pilota della Suzuki Alex Rins dopo la caduta che lo ha visto protagonista in staccata di curva 1 del Gran Premio di Catalogna , nona tappa della MotoGp . Lo spagnolo ha infatti fatto sapere sui social di aver riscontrato danni dalla caduta principalmente causata dal giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda).

Niente investigazione

Nakagami non solo ha causato con la sua manovra aggressiva la frattura di Rins, ma ha anche costretto al ritiro di Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati non ha riportato danni fisici, ma la sua classifica ne risentirà. Il pilota giapponese, finito con la testa nel cerchio posteriore del torinese, ha fortunatamente accusato solo una lieve commozione cerebrale. Mentre l'incidente sta ancora creando polemica, la MotoGp ha già fatto sapere che non sarà necessaria ulteriore investigazione su Nakagami, una scelta che non trova d'accordo Rins.