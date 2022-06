MotoGp, Quartararo punta il dito contro Nakagami: "Così ci ammazziamo"

ROMA - L'incidente causato da Takaaki Nakagami nei primi metri del Gran Premio di Catalogna era fortemente evitabile. Lo ha detto ad "AS" Fabio Quartararo , vincitore poi della nona tappa della MotoGp : " Questo non è un incidente di gara . Nella mia opinione ritengo che nei primi giri tutti noi dobbiamo essere consapevoli di avere tra le mani moto da 160 chili e che se abbiamo un incidente possiamo avere problemi. Possiamo ucciderci . Gli attimi dopo la partenza sono i più pericolosi per noi". A causa della caduta di ieri, infatti, Rins si è infatti fratturato il polso , mentre solo tanta paura per la commozione cerebrale di Nakagami stesso.

Le parole di Quartararo

Se la MotoGp che non ha ritenuto opportuno approfondire la manovra di Nakagami, nel paddock intanto si condanna fortemente la manovra del pilota del team LCR. Il francese leader del Motomondiale non riesce a comprendere la dinamica dell'incidente: "Non è possibile entrare così. Non è possibile che Nakagami, partito molto più indietro, sia arrivato a toccare con la testa la moto di Bagnaia, che partiva invece secondo in griglia. Non sono in grado di spiegarmelo".