MotoGp, Bagnaia: "Giornata produttiva, lavorare di più sulla partenza"

ROMA - Pecco Bagnaia ha svolto ieri i test ufficiali sul circuito di Montmelò, che domenica non gli è stato affatto favorevole . Il torinese della Ducati ha parlato così ai microfoni ufficiali della MotoGp al termine delle prove: "Abbiamo provato molte cose. Abbiamo testato diverse forcelle, anche varie frizioni e setup. È stata una sessione positiva e siamo soddisfatti del risultato. La diversa configurazione della frizione ci ha dato sensazioni differenti . Prima eravamo i più veloci in partenza, mentre ora le altre moto ci sono superiori e ci stiamo lavorando. Stiamo migliorando la flessibilità del nostro setup e questo può aumentare la gamma di cambiamenti che possiamo apportare alla messa a punto ".

Il lavoro di Miller

Giornata in pista anche per Jack Miller, le cui prestazioni si sono fatte opache da alcuni Gran Premi. "Le condizioni della pista erano diverse e tutto sommato - ha detto l'australiano - è stato un test positivo. C'era molto pneumatico sulla pista e sono soddisfatto di quello che abbiamo provato, visto che si siamo focalizzati sul comfort della seduta. Le novità testate non sono così importanti, visto che ci siamo concentrati sulla manovrabilità della moto"