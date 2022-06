MotoGp, Puig: "Il recupero di Marquez sarà graduale e controllato"

ROMA - " L'intervento è perfettamente riuscito , i l dottor Sotelo era soddisfatto e Marquez è già tornato a casa . Il suo recuperò inizierà lentamente e rispettando le indicazioni cliniche. È bello che sia giò in Spagna e che possa iniziare la riabilitazione". Così Alberto Puig , team manager della Honda, che annuncia come l'intervento all'avanbraccio di Marc Marquez sia ormai archiaviato. Ora per il pilota di Cervera inizia l'ennesima rincorsa all'idoneità per correre in MotoGp .

Il lavoro dei medici

Puig però non vuole mettere fretta all'otto volte iridato e annuncia: "Quando si esce dopo poco tempo dall’ospedale, è una cosa positiva. Il dottore ha detto che Marquez deve fare tutto guadualmente e i controlli con il dottor Antuña in Spagna saranno periodici". Marquez verrà monitorato sia dal suo medico in Spagna, dunque, sia dal dottor Sotelo, come conferma il team manager: "Si sta lavorando in sincrono e questo è molto importante per noi. La situazione verrà aggiornata all'incirca ogni due o tre settimane. L'obiettivo è la guarigione dell'osso e non vogliamo complicazioni".