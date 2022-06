MotoGp, Simón rincuora Espargaro: "Nel 2009 mi è successa la stessa cosa"

ROMA - Resta l'amaro in bocca ad Aleix Espargaro dopo il guaio al Gran Premio di Catalogna . Il pilota di Aprilia, convinto che la gara fosse già finita mentre mancava ancora un giro alla bandiera a scacchi, ha perso una preziosa seconda piazza nella gara di casa, chiudendo quinto al traguardo. Uno svarione successo sempre a Barcellona nel 2009 anche a Julián Simón , ex pilota del Motomondiale e ora preparatore di Fabio Quartararo , che ad "AS" ha detto: " Vorrei abbracciarlo, perché deve essere molto arrabbiato. Aveva conquistato il secondo posto e sta dimostrando di essere un grande pilota che sta portando l’Aprilia al vertice".

Punti pesanti

L'ex classe 125, 250 e Moto2 racconta la sua esperienza, molto simile a quella di Espargaro: "Io ero così concentrato che quando ho tagliato il traguardo mi sono accorto che non c'era la bandiera a scacchi. Credo che a lui sia successa la stessa cosa. La concentrazione è talmente estrema che non vedi più la bandiera a scacchi". Alla fine, il titolo per Simón in 125 è comunque arrivato, ma Espargaro è in MotoGp: "I nove punti persi potrebbero costargli caso. La notte dopo la gara deve essere stata complicata. Possiamo sbagliare tutti, siamo umani e lui deve essere forte“, ha provato a consolarlo Simón.