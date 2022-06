MotoGp, Bagnaia: "Sarà dura insidiare Quartararo per il mondiale"

ROMA - La MotoGp di Pecco Bagnaia, alfiere Ducati, si compromette ancor più dopo lo zero del Gran Premio di Catalogna. Fabio Quartararo, leader del mondiale, è lontano 66 punti e il torinese, ai microfoni di "Sky Sport", passa in rassegna questa prima parte di 2022: "Noi purtroppo siamo partiti a rilento e abbiamo avuto problemi all'inizio di stagione. Non siamo riusciti a sfruttare tutto il potenziale della moto, che abbiamo capito solo adesso. Sarebbe già stato rifficile prima, ora con questo zero lo sarà ancora di più", dice infatti l'italiano.