MotoGp, l'allarme di Repsol (Honda): "Lo spettacolo risente della tecnologia"

ROMA – Attraverso un lungo articolo pubblicato sul proprio sito, Box Repsol, sponsor di Honda, si interroga sull’attrattività della MotoGp , chiedendosi: “I progressi tecnologici influiscono sullo spettacolo?". In tale articolo si ripercorre quanto accaduto a partire dal 2002, quando fu introdotta la MotoGP , caratterizzata da un regolamento aperto. Tuttavia “quella diversità e quell'apertura hanno lasciato il posto ad alcune enormi disuguaglianze” si legge. Repsol spiega infatti come, innanzitutto, “non tutti avevano accesso allo stesso tipo di pneumatici, nemmeno i piloti che lavoravano con lo stesso fornitore”.

Il passo seguente, invece, “è stato compiuto nel 2015 con l'introduzione della ECU unificata. Anche l'elettronica ha fatto un'enorme differenza, perché era molto costosa da sviluppare e non tutti i produttori erano in grado di permettersi una spesa del genere”. L’articolo afferma dunque che tutto ciò “ci ha portato a condizioni di gara molto uguali ed equilibrate, con le gare che non vengono più vinte con ampi margini di secondi, ma sono decise da pochi millesimi di secondo”.

Repsol, sorgono altri dubbi

"Poche settimane fa la Grand Prix Commission, ha deciso di vietare dal 2023 l'uso di dispositivi che modificano l'altezza della bici in movimento, i popolarmente noti “holeshot”. Nessuna considerazione, invece, è stata data all'asse posteriore, di cui è consueto anche l'utilizzo di un dispositivo manuale per ridurre l'altezza della bici – prosegue l’articolo, che condanna l'implementazione di nuove tecnologie – Questa tecnologia ha reso la sessione di qualifiche di vitale importanza, mentre partire dietro ti costringe a essere combattivo per recuperare terreno, e in molte gare abbiamo assistito a rimonte spettacolari che hanno dato sapore alla competizione”.

Fondamentale anche l’influenza sull'aspetto fisico dei piloti: “Le lesioni muscolari negli avambracci stanno diventando sempre più frequenti. Gran parte della responsabilità di questo disagio risiede nell'aerodinamica”. Infine, un altro elemento che potrebbe giocare un ruolo importanza nella presunta assenza di combattività nei Gran Premi “è il prolungamento del campionato, diventato una prova di costanza, ed è quasi più importante non sbagliare o accumulare zeri o brutti punteggi che lo scarso vantaggio che dà una vittoria sul secondo o terzo posto". Insomma, tante domande e poche risposte, alla quale se ne aggiunge una: Repsol avrà ragione o si starà esagerando?