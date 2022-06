MotoGp, Lorenzo: "Grazie a Dorna il motomondiale è più popolare"

Lorenzo ripercorre la sua carriera

Lorenzo ha poi proseguito ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera: "A 10 anni sognavo già di arrivare a correre nel motomondiale. Poi negli anni lo vedi più come un lavoro. Verso i 30 anni ho deciso di passare alla Ducati per sentirmi un po' più vivo, anche se purtroppo, a causa di diverse circostanze, non è andata come previsto. Ero molto esigente, mi piaceva vincere. Quando devi lottare con un Valentino Rossi o un Marc Márquez, lo stress è enorme, ma la soddisfazione di vincere è brutale. Marc ha rivoluzionato il motomondiale: eravamo veloci, ma non ci piaceva lottare".