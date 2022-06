MotoGp, Quartararo: "In Germania non sarà lo stesso senza Marquez"

ROMA - Fabio Quartataro alla fine non può che ammetterlo: "No, senza Marquez non sarà lo stesso. In fin dei conti ha vinto sempre in Germania. Lui in pista sarei stato ancor più motivato, perché nessuno ha vinto con lui in pista. Lui mi ha dato tanto e voglio continuare ad imparare". Le parole del francese della Yamaha, raccolte dal quotidiano spagnolo "AS" alla vigilia del Gran Premio di Germania, tradiscono una certa delusione. La griglia di partenza al Sachsenring, infatti, non vedrà Marc Marquez. Il pilota della Honda, che sul circuito tedesco ha vinto ininterrottamente sin dal 2010, è ancora convalescente dall'operazione all'omero destro.