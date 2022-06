MotoGp: Ducati avanti anche nelle libere 2 in Germania, Bagnaia precede Marini e Miller

CHEMNITZ - E' di Pecco Bagnaia il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Germania , valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota italiano, al Sachsenring, firma il crono di 1:20.018 e precede altre due Ducati , guidate da Luca Marini (team VR46) e dal compagno di squadra di Pecco, Jack Miller . Quarto crono per un ottimo Aleix Espargaro , che con la sua Aprilia precede le due Ducati del team Pramac guidate da Johann Zarco e Jorge Martin .

Gli altri tempi

Settimo tempo per il campione in carica Fabio Quartararo, davanti a Maverick Vinales e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente in ottava e nona posizione, mentre a chiudere la top ten c'è la Suzuki di Joan Mir davanti al compagno di squadra Alex Rins. Ancora leggermente attardato Enea Bastianini, che chiude la seconda sessione con il tredicesimo crono.