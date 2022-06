Rossi: "Con Lorenzo come due amanti focosi, ora abbiamo fatto pace"

ROMA - Valentino Rossi ha ripercorso parte della sua carriera, tra vittorie e rivalità. In un'intervista a "L'Equipe", il pilota nove volte iridato ritorna sul suo rapporto con Jorge Lorenzo , una delle rivalità più accese nella sua carriera: "Nella mia prima parte di carriera mi è piaciuto battagliare con Biaggi . In pista non l'ho sempre battuto, ma in campionato ero sempre davanti a lui. Con Lorenzo è stato differente. Ad ogni mio colpo, lui rispondeva . Sono andato via dalla Yamaha per 'colpa' sua - aggiunge Rossi - e quando sono tornato lui era ancora lì".

Su Marquez

Racconta poi il nove volte iridato: "Ci siamo stimati, abbiamo litigato, ma poi abiamo fatto pace. Diciamo che eravamo una coppia di amanti un po’ focosi". Se ci fosse una gara da rifare e una da rivivere, Valentino Rossi non avrebbe dubbi: “Vorrei rifare da capo tutto il weekend di Valencia nel 2006. Mentre vorrei rigustarmi Barcellona 2009". Resta il rammarico per il titolo MotoGp del 2015: "Gli infortuni a gamba e spalla hanno reso il tutto più complicato e non sono più stato in grado di vincere. Me la sarei giocata fino in fondo con Lorenzo, se Marquez si fosse comportato come si deve".