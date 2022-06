MotoGp: Quartararo comanda le libere 4 in Germania, secondo Bagnaia

CHEMNITZ - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nelle prove libere 4 al Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota francese, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.065, precede la Ducati di Pecco Bagnaia e la Suzuki di Joan Mir, unico pilota del suo team rimasto in pista dopo il forfait di Alex Rins per il dolore al polso sinistro. Bene anche l'altra Ducati di Jack Miller, quarto davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli e alla KTM di Miguel Oliveira.