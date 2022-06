MotoGp, vola la Ducati di Bagnaia: è pole position al Sachsenring

CHEMNITZ - E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota Ducati, che nella mattinata aveva abbassato ulteriormente il record della pista, firma il tempo di 1:19.931 e partirà davanti a tutti nella gara di domenica al Sachsenring. In prima fila con lui partiranno anche Fabio Quartararo e Johann Zarco. Quarta casella in griglia per l'Aprilia di Aleix Espargaro, che apre la seconda fila davanti a Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Luca Marini è settimo ed è in terza fila con Jorge Martin e Maverick Vinales. Indietro Enea Bastianini, che partirà dalla diciassettesima posizione.