MotoGp, Bastianini: "Nel Q1 ho preso la bandiera a scacchi per un millesimo"

CHEMNITZ - Enea Bastianini ha parlato dopo le qualifiche nel Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota riminese, che partirà diciassettesimo nella gara di domenica, ha evidenziato come l'assenza del suo capotecnico, Alberto Giribuola, stia pesando sul suo weekend. "Non è andata bene, abbiamo faticato tanto. Si è sentita la mancanza di Giribuola - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Alberto è collegato, ma non è la stessa cosa. Ci mettiamo molto più tempo così. Anche perché dobbiamo interfacciarci con gli altri ragazzi, ma il tempo a disposizione non è tanto".