MotoGp: Martin guida il warm-up in Germania, undicesimo Bagnaia

CHEMNITZ - E' di Jorge Martin il miglior tempo nel warm-up al Gran Premio di Germania, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Al Sachsenring il pilota spagnolo firma il crono di 1:21.264, precedendo la KTM di Miguel Oliveira e l'Aprilia di Aleix Espargaro. In quarta posizione c'è Marco Bezzecchi, davanti all'Altra Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati di Jack Miller. Nel pomeriggio, alle ore 14, semaforo verde per la gara che vedrà Pecco Bagnaia scattare dalla pole position davanti a Fabio Quartararo.