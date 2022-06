Moto3: Guevara vince il Gp di Germania, secondo Foggia

CHEMNITZ - E' un trionfo per Izan Guevara al Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il pilota spagnolo domina la gara del Sachsenring e chiude con un cospicuo vantaggio su tutti gli inseguitori. Grande risultato per il classe 2004, alla sua terza vittoria consecutiva, anche se a festeggiare è pure Dennis Foggia. Il pilota italiano vince all'ultimo un grande duello con Sergio Garcia, conquistando punti importanti in classifica, con il distacco dalla testa che si accorcia di poco. Ai piedi del podio c'è Ayumu Sasaki, che precede Tatsuki Suzuki.