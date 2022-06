MotoGp, Marquez dopo la prima visita: "Sensazioni positive"

ROMA - Prima visita per Marc Marquez a due settimane dall'intervento subito all'omero. Il Cabroncito si è sottoposto a una visita medica a Madrid, come affermato dal team Repsol Honda di MotoGp. Sono ormai passati due anni dall'inizio del calvario per il pilota di Cervera, che nelle ultime tre stagioni è stato sempre condizionato pesantemente dai problemi al braccio. Il numero 93, però, si è mostrato piuttosto ottimista: "I medici sono contenti. Il mio braccio è immobilizzato e sarà così per le prossime settimane - ha detto -. Le mie sensazioni finora sono positive, perché non ho dolore ed è molto importante. In questo modo posso riposare e seguire i dettami dei medici: una dieta sana, bere molto e uscire con i nostri cani, perché è importante che il corpo sia attivo. Mi hanno detto che devo essere calmo e paziente".