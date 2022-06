Moto2, Gp Germania: vince Fernandez, caduta per Vietti

CHEMNITZ - E' un trionfo per Augusto Fernandez Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota spagnolo domina la gara del Sachsenring, tagliando il traguardo con un grosso vantaggio su Pedro Acosta, il quale invece ha la meglio nel duello finale con diversi colleghi. Sull'ultimo gradino del podio sale Sam Lowes, davanti a Marcel Schrotter e Fermin Aldeguer. Cade invece Celestino Vietti, che chiude così il weekend tedesco con uno zero pesante in ottica classifica. Il pilota italiano rimane però in testa alla graduatoria dopo dieci gare, mentre gli inseguitori Ai Ogura e Aron Canet sono rispettivamente ottavo e nono.