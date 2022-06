MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Germania

CHEMNITZ - Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Germania e aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti della MotoGp. Il campione in carica, dopo il successo al Sachsenring nella decima tappa stagionale, si trova ora 34 punti di vantaggio rispetto ad Aleix Espargaro, secondo davanti a Johann Zarco, che sale sul podio virtuale grazie al secondo posto odierno. Quarta piazza per Enea Bastianini, mentre Pecco Bagnaia scivola in sesta posizione dopo il secondo zero di fila, superato da Brad Binder.