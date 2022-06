MotoGp, Bastianini: "Il decimo posto va bene per ritrovare fiducia"

ROMA - Enea Bastianini ha parlato dopo il decimo posto nel Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota del team Gresini, nonostante un risultato non dei migliori, guarda al lato positivo dopo un avvio di weekend difficile: "Contento a metà, non ho fatto una gran partenza con la moto che si è impennata. Ho perso tante posizioni, ma poco a poco sono riuscito a recuperare. Volevo assolutamente portarla a casa e la decima posizione va bene per ritrovare fiducia. È una domenica positiva senza dubbio, soprattutto se consideriamo l’assenza di Alberto e la qualifica sfortunata di ieri. Era un fine settimana difficile su cui abbiamo comunque costruito un buon risultato".