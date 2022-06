MotoGp, record negativo per Honda: quarant'anni fa l'ultimo Gp a zero punti

ROMA - Non succedeva da 40 anni. La Honda torna a mani vuote dal Gran Premio di Germaniae manca l'approdo a punti per la prima volta dal 1982. Allora fu fatale il Gp di Francia, mentre questa volta lo scivolone arriva al Sachsenring alla decima tappa del Motomondiale. I ritiri di Nakagami, Espargaro e Alex Marquez e l'assenza prolungata del "Cabroncito" otto volte iridato in MotoGp stanno facendo affondare il team giapponese, segnando un nuovo record negativo, che all'inizio della stagione non era affatto pronosticabile.