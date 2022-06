MotoGp, Lorenzo: "Quartararo come Stoner. Yamaha pessima quest'anno"

ROMA - Appeso il casco al chiodo in MotoGp , Jorge Lorenzo si è buttato nella carriera di giornalista sportivo . E ad "AS" consegna la sua analisi sul momento della Yamaha, trascinata da uno straordinario Fabio Quartararo . " Quello che più mi stupisce di Quartararo - dice il maiorchino - è che è anni luce avanti rispetto alle altre Yamaha. Che io ricordi, ne gli ultimi vent'anni, la Yamaha non è mai stata in una posizione peggiore in termini di competitività ". "Gli altri sono nelle ultime posizioni, ma lui riesce a vincere delle gare. Mi ricorda un po' quando Stoner vinse con la Ducati e gli altri piloti del marchio erano molto indietro , oppure Marquez su Honda", ha aggiunto il cinque volte campione del mondo.

Bagnaia rimandato a settembre

Altri poi hanno paragonato lo stile di guida di Quartararo a quello dello stesso Lorenzo. L'ex Yamaha risponde così a queste suggestioni: "È geometrico, non fa sbandare la moto e ha una guida molto rotonda. E soprattutto non fa errori". Il paragone con Bagnaia, doppio zero nelle ultime due tappe è inevitabile. "Con lui si vede che è importante non sbagliare: è veloce come Quartararo, ma sbaglia e, quando cadi tre, quattro o cinque volte non è per caso, ma c'è un motivo. Bagnaia cade sempre quando c'è la pressione degli altri, quando un compagno di squadra lo sorpassa o quando deve forzare il recupero e cade. Quartararo, invece, non fa quegli errori. Quando deve finire secondo, lo fa e prende punti", ha infatti ricordato Lorenzo.