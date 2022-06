MotoGp, Quartararo: "Bagnaia? Non lo escludo dalla lotta per il titolo"

ROMA - Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il pilota francese, reduce dalla vittoria del Sachsenring, vuole conservare il vantaggio sugli inseguitori in classifica. "Ho visto le previsioni e ci aspetta un tempo buono domenica - ha detto -. Quando arrivi a una pista come questa preferisci che sia asciutta. Questo è uno dei miei circuiti preferiti e tra i più storici del calendario. Dal Portogallo a ora abbiamo quasi sempre chiuso sul podio. Abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso e quindi siamo sulla strada giusta".